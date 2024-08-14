المبعوث الأمريكى إلى لبنان: بمقدور إسرائيل وحزب الله تجنب الحرب

وكالات

قال المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين، الأربعاء، خلال زيارة لبيروت إنه يعتقد أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله يمكن تجنبها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عما إذا كان بإمكان إسرائيل و"حزب الله" تجنب الحرب، قال هوكستين: "آمل ذلك، وأعتقد ذلك".

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أضاف ما زلنا نؤمن بأن الحل الدبلوماسي ممكن الوصول إليه لأن لا أحد يريد حرباً شاملة بين لبنان وإسرائيل، لافتاً إلى أن التوتر بين الجانبين قد طال.

وأشار هوكستين إلى أنه بحث مع رئيس مجلس النواب اللبناني الأوضاع في المنطقة والحاجة الى خفض التصعيد، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعمل من دون كلل للقيام بذلك.

وأردف "الرئيس بايدن طلب منّي العودة إلى لبنان قبل بدء المفاوضات بشأن غزة هذا الأسبوع"، مشيراً إلى أنه توافق مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على أنه "لا وقت لأي عذر من أي جانب".

وأوضح المبعوث الأمريكي إلى لبنان أن التوصل إلى اتفاق لوقف النار في قطاع غزة سيساعد على الوصول إلى حل دبلوماسي في لبنان، وسيحول دون اتساع رقعة الحرب في المنطقة، "الأمر الذي سيؤدي إلى خلق الظروف الملائمة لعودة النازحين اللبنانيين إلى الجنوب وعودة سكان الشمال الإسرائيلي لمنازلهم".

ومن المقرر ان يلتقي هوكستين خلال وقت لاحق الأربعاء، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي كما سيجتمع إلى نواب المعارضة.