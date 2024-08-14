الكويت وأوزبكستان يوقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين المؤسسات الدبلوماسية

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عقد وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، مع وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف، جلسة مباحثات ثنائية تناولت المستجدات الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة، وأطر تعزيز التعاون المشترك وحشد الجهود الدولية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.



واستعرض الوزيران - بمناسبة زيارة سعيدوف والوفد المرافق له للكويت - العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، وبحثا مجالات التعاون المختلفة بينهما وأطر تعزيزها.



وقالت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم الثلاثاء إنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي خارجيتي الكويت وأوزبكستان بشأن التعاون في مجال المؤسسات الدبلوماسية