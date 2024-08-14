"القومى للمرأة" بأسوان ينظم 6 جلسات "دوار" ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية

أسوان - عبد الله صلاح

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الاقتصادى والثقافى والاجتماعى للأهالى والمواطنين بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، فى بيان صحفى، أنه تم تنظيم 6 من جلسات الدوار، والتى استهدفت توعية 150 من السيدات والرجال والشباب، وأيضاً الأطفال من أهالى قريتى بهاريف وأبو الريش قبلى بمركز أسوان.

وأشارت إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء، وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية وأساليب رفع الوعى الثقافى والتعليمى والإجتماعى لدى جميع أفراد الأسرة.