القبض على عاطل استولى على 6 ملايين جنيه من المواطنين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج، من ضبط حاصل علي دبلوم صناعي يقيم بدائرة مركز سوهاج، لقيامه بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه من 7 أشخاص مقابل إنهاء إجراءات تخصيص قطع أراضي صحراوية بأملاك الدولة خارج الزمام غرب جرجا.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد ورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو ياسر م م م 51 سنة مزارع، و" 6 " آخرين يقيمون دائرة المركز بتضررهم من المدعو عمر ع ح ص 35 سنة حاصل علي دبلوم صناعي ومقيم بناحية المحاسنه دائرة المركز.

وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فـي قضية " تبديد " لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها " 5.600.000" خمسة ملايين وستمائة ألف جنيهاً مقابل إنهاء إجراءات تخصيص قطع أراضي صحراوية بأملاك الدولة خارج الزمام غرب جرجا إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولي عليه.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.