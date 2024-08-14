اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أغسطس 2024 08:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الطيران الإسرائيلى يشن غارات على بلدة بليدا بجنوب لبنان

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 08:10 م
الطيران الإسرائيلى يشن غارات على بلدة بليدا بجنوب لبنان لبنان
أ ش أ

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أغار الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأربعاء على بلدة" بليدا" جنوب لبنان، كما تعرضت بلدة "عيتا الشعب" لقصف مدفعي معاد متقطع.


وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة "حولا"، كما استهدفت غارة معادية بلدة "رب ثلاثين"، ما أسفر عن سقوط جريحين.


وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف "مفرق بلدة العباسية" قضاء صور، ما أسفر عن سقوط 17 جريحا من بينهم 4 حالات حرجة.
وفي سياق متصل، قصف حزب الله مستعمرة ‏"كريات شمونة" بصواريخ الكاتيوشا







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