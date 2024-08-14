السجن 15 سنة لشخص تعدى على طفل فى أطفيح

كتب إيهاب المهندس

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية، شخصا، بالسجن 15، لاتهامه بخطف طفل والتعدى عليه فى منطقة أطفيح.



صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزورى، وعضوية المستشارين محمد أنور وبهاء محمد عطية أمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.

كشفت تحقيقات النيابة فى القضية التى حملت رقم 2012 لسنة 2011 جنايات مركز أطفيح، أن المتهم " ب. ش" خطف الطفل المجنى عليه " م. خ" 12 سنة، بالتحايل واستدراجة إلى محل سكنه ومن ثم احتجزه عن أعين ذويه، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات المكان وتعدى عليه بالقوة.