اليوم السابع
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الرعاية الصحية بأسوان تستكمل تراخيص أشعة عيادات الأسنان

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 07:14 م
الرعاية الصحية بأسوان تستكمل تراخيص أشعة عيادات الأسنان جانب من الحملة
أسوان- صلاح المسن

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بحث فرع الرعاية الصحية بأسوان، ملف تراخيص أشعة عيادات الأسنان، جاء ذلك خلال الاجتماع اليومى لفرع الهيئة بأسوان.

وترأست الدكتورة إسراء عبد الرازق، مدير المكتب الفنى، بفرع الرعاية الصحية بأسوان،الاجتماع التوجيهى اليومى لجميع منشآت الهيئة فى المحافظة، كنائبا عن مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان.
وخلال الإجتماع تم متابعة أعمال الانتهاء من تراخيص أشعة عيادات الأسنان، و متابعة إنتاجية الأطباء.


فى نفس السياق قام الدكتور عمرو مصطفى فيصل، مسئول التقييم والمتابعة وعضو المكتب الفنى،بالفرع بجولة تفقدية اليوم، شملت وحدة طب أسرة الحربياب بمركز دراو التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية فى محافظة أسوان.

وقام الدكتور عمرو مصطفى فيصل، مسئول التقييم والمتابعة وعضو المكتب الفنى، وذلك نائبا عن مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، بمتابعة سير العمل فى مختلف أقسام الوحدة، بما فى ذلك قسم الطوارئ وعيادات الأسنان وطب الأسرة، حيث اطلع على مدى جاهزية هذه الأقسام لاستقبال الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.


يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، لضمان متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأفضل كفاءة.







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