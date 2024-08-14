الرئيس الصومالى: مصر حليف تاريخى لنا وتساندنا دائما

رامى محيى الدين

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أنه يتشرف بزيارة مصر استجابة لدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا الشكر للقيادة والحكومة والشعب المصري على الاستقبال الحار وكرم الضيافة المقدم له والوفد المرافق له، موضحًا أن مصر بلد شقيق وصديق للصومال.

وشدد «شيخ محمود» خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن مصر حليف تاريخي للصومال، وبلد شقيق وصديق ومساند، موضحا أنه يجري العمل على إقامة علاقات تتسم بالازدهار وتستند إلى الاحترام المتبادل.

وأوضح أن في المناقشات مع الرئيس السيسي من الواضح، أن حكومتا الدولتين تجدا أنه من المفيد العمل على دفع قدمًا بالروابط الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية بين البلدين، وهذا لمصلحة الشعب المصري والصومالي، متابعًا: «الصومال ومصر يعملان في مواجهة حالة عدم اليقين والصدمات الخارجية التي يتم مواجهتها الآن».