الرئيس السيسي: العلاقات المصرية الصومالية تاريخية وممتدة منذ سنوات طويلة

كتب رامي محيى الدين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات المصرية الصومالية تاريخية وممتدة منذ سنوات طويلة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: "نشيد بجهود الصومال فى مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار".