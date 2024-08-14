الرئيس السيسي: العلاقات المصرية الصومالية تاريخية وممتدة منذ سنوات طويلة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات المصرية الصومالية تاريخية وممتدة منذ سنوات طويلة.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: "نشيد بجهود الصومال فى مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار".
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات المصرية الصومالية تاريخية وممتدة منذ سنوات طويلة.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: "نشيد بجهود الصومال فى مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار".
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