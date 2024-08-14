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الرئيس السيسي: العلاقات المصرية الصومالية تاريخية وممتدة منذ سنوات طويلة

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 06:48 م
الرئيس السيسي: العلاقات المصرية الصومالية تاريخية وممتدة منذ سنوات طويلة الرئيس السيسي
كتب رامي محيى الدين

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات المصرية الصومالية تاريخية وممتدة منذ سنوات طويلة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: "نشيد بجهود الصومال فى مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار".







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اليوم السابع بلس

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