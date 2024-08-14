الرئيس السيسى يهنئ نظيريه بالكونغو والجابون بذكرى العيد القومى

(أ ش أ)

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دينيس ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.

وأوفد سيادته العميد حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الكونغو بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الجنرال بريس كلوتير أوليجي نجيما رئيس الجمهورية الجابونية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد سيادته السيد محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية الجابونية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.