اليوم السابع
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الرئيس السيسى يستقبل رئيس جمهورية الصومال بقصر الاتحادية اليوم

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 10:53 ص
الرئيس السيسى يستقبل رئيس جمهورية الصومال بقصر الاتحادية اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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يستقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس "حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائى وتطورات الأوضاع الإقليمية.







السيسي

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