الرئيس السيسى يستقبل رئيس جمهورية الصومال بقصر الاتحادية اليوم

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس "حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائى وتطورات الأوضاع الإقليمية.
الرئيس السيسى يستقبل رئيس جمهورية الصومال بقصر الاتحادية اليومالأربعاء، 14 أغسطس 2024 10:53 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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