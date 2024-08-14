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الرئيس السيسى: حريصون على أن نكون عاملا إيجابيا فى التعاون مع الصومال

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 06:46 م
الرئيس السيسى: حريصون على أن نكون عاملا إيجابيا فى التعاون مع الصومال الرئيس السيسي
كتب رامي محيى الدين

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "حريصون على أن نكون عاملا إيجابيا فى التعاون والتنمية مع دولة الصومال".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي بقصر الإتحادية، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الاتفاق بين وزيرى الدفاع، المصري والصومالي، يصب في إطار التعاون بين الدولتين، والتعاون دائما ما يهدف إلى البناء والتنمية والتعمير، ولا يوجد تدخل في شؤون الدول، وما يحكم مسارات سياساتنا هو احترام القانون الدولي والأعراف الدولية وسيادة الدول.


وتابع الرئيس السيسي: «من المهم بالنسبة لدول القارة الإفريقية ودول الجوار، أن تحترم سيادة الدول والحفاظ على استقلالها، وما يحكم الدول الإفريقية هو التعاون فيما بينها، وليس أكثر من ذلك».







الرئيس عبد الفتاح السيسي

الصومال

الرئيس السيسي

رئيس الصومال

اليوم السابع بلس

مصر والصومال




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