الخطوط الجوية الفرنسية تستأنف غدا رحلاتها إلى بيروت

باريس (أ ش أ)

تستأنف خطوط الطيران الفرنسية وشركة ترانسافيا رحلاتهما غدًا الخميس، إلى العاصمة اللبنانية بيروت وذلك بعد تعليق رحلاتها لمدة 15 يومًا على خلفية التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وحزب الله.

وأعلنت الخطوط الجوية الفرنسية -في بيان نشر اليوم الأربعاء-: "في هذه المرحلة، ورهنا بتطورات الوضع الأمني في البلاد، تعتزم الشركة استئناف رحلاتها بين مطاري باريس شارل ديجول وبيروت، المعلقة منذ 29 يوليو 2024 اعتبارًا من غد" مضيفة أن هذا القرار ينطبق أيضًا على رحلات "ترانسافيا فرنسا".

وكانت المخاوف من اندلاع حرب عسكرية بين إسرائيل وحزب الله قد دفعت شركة الخطوط الجوية الفرنسية إلى تعليق رحلاتها إلى بيروت مثل العديد من شركات الطيران الأخرى. وأوضحت أن "استمرار تنظيم الرحلات سيظل خاضعا لتقييم الوضع بشكل يومي في المنطقة، مؤكدة أن سلامة عملائها وأطقمها هي "أولويتها القصوى".