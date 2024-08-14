اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أغسطس 2024 09:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الأمريكية تدعو سوريا إلى التعاون لإعادة محتجز منذ 12 عاما

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 08:39 م
الخارجية الأمريكية تدعو سوريا إلى التعاون لإعادة محتجز منذ 12 عاما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ ش أ

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دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، الحكومة السورية إلى التعاون من أجل استعادة أحد الأمريكيين المحتجزين في البلاد قبل 12 عاما.


وقال بلينكن - في بيان اليوم - "مرت 12 عاماً منذ اختطاف الصحفي الأمريكي أوستين تايس في سوريا. لأكثر من ربع عمره، انفصل أوستين عن عائلته وظل في ظروف غير معروفة. وقدمنا مرارا وتكرارا عروضا لإيجاد وسيلة لإعادته إلى الوطن".


وتابع "خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، نجحت حكومتنا في تأمين إطلاق سراح العشرات من الأمريكيين الذين كانوا محتجزين كرهائن أو معتقلين بشكل غير عادل حول العالم، ونواصل السعي عبر أي مسار متاح قد يقود إلى عودة أوستين".







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