الحكومة توافق على منح شركة "أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية" الرخصة الذهبية

وافق مجلس الوزراء على منح مشروع شركة "أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية" شركة مساهمة مصرية، الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، والخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج المغذيات الصحية، وذلك على قطع الأراضي (32: 40) بالمناطق الصناعية، أرض المطورين، شرق الروبيكى، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.
الحكومة توافق على منح شركة "أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية" الرخصة الذهبيةالأربعاء، 14 أغسطس 2024 02:24 م
مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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