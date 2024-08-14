اليوم السابع
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الحكومة توافق على منح شركة "أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية" الرخصة الذهبية

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 02:24 م
الحكومة توافق على منح شركة "أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية" الرخصة الذهبية مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على منح مشروع شركة "أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية" شركة مساهمة مصرية، الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، والخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج المغذيات الصحية، وذلك على قطع الأراضي (32: 40) بالمناطق الصناعية، أرض المطورين، شرق الروبيكى، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.







شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية

الرخصة الذهبية

الحكومة

مصطفى مدبولى




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