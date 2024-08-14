البنتاجون يرفض التعليق على عملية أوكرانيا فى منطقة كورسك الروسية

واشنطن (أ ش أ)

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق على العملية الهجومية التى شنتها أوكرانيا فى منطقة كورسك الروسية.

وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن ترى الهجوم الأوكراني في منطقة كورسك عملية عسكرية أم غارة، قال السكرتير الصحفى للبنتاجون بات رايدر - فى مؤتمر صحفى، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأربعاء، "هذا أمر يجب على الأوكرانيين التحدث عنه .. أود أن أحيلكم إليهم للحديث عن عملياتهم".

وأضاف أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت على اتصال بنظرائها الأوكرانيين للحصول على المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بأهدافهم لعملياتهم.

وعندما سُئل رايدر أيضًا عما إذا كانت روسيا أعادت نشر قواتها من الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا للدفاع عن حدودها بالقرب من كورسك، قال: "ليس لدي أي شيء لأقدمه في هذا الشأن ، مرة أخرى، أود أن أحيلك إلى وزارة الدفاع الروسية"، مضيفًا أن البنتاجون يراقب تحركات القوات الروسية في أوكرانيا.

وتابع قائلا "تركيزنا في نهاية المطاف هو دعم أوكرانيا وقدرتها على الدفاع عن أراضيها السيادية واستعادة الأراضي السيادية داخل أوكرانيا".