اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أغسطس 2024 11:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تدين اقتحام وزير إسرائيلى ومستوطنين باحات المسجد الأقصى

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 11:00 م
الإمارات تدين اقتحام وزير إسرائيلى ومستوطنين باحات المسجد الأقصى اقتحام المسجد الأقصى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت دولة الإمارات بشدة اقتحام وزير إسرائيلي ومستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعدم المساس به.


وجددت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأربعاء التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت، بضرورة تَوْفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، مشددة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية، في رعاية المُقدّسات والأوقاف بموجب القانون الدولي، والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسُلطة صلاحيات إدارة أوقاف القُدس وشؤون المسجد الأقصى.


وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن، ومع كافة الإجراءات التي يتخذها في الحفاظ على الأماكن المقدسة، مطالبة المجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية، لإيجاد أفق سياسي جاد يسهم في تحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في بناء دولة مستقلة وذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.







المسجد الأقصى

اقتحام المسجد الأقصى

الإمارات

اقتحام الأقصى

بن غفير




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة