الإعدام لـ 3 متهمين بقتل سائق "توك توك" وسرقته فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بالإعدام شنقاً على 3 متهمين لقيامهم بخطف وقتل سائق وسرقة التوك توك الخاص بالقتيل فى دائرة مركز الإسماعيلية.

ترجع احداث الواقعة عندما كشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار عمرو جميل أبو الفتوح المحامى العام لنيابات الإسماعيلية أن كلا من "م ع م" 30 سنة سائق توك توك، و"ع ص" 19 سنة صياد، و"أ م أ" عاطل 21 سنة هارب، حيث اشترك المتهم الثالث مع المتهمان الأول والثاني عن طريق التحريض والاتفاق علي خطف وقتل المجني عليه أشرف السيد حامد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية علي ذلك.

وقام المتهمان الأول والثاني باستيقاف المجنى عليه فى دائرة مركز الإسماعيلية حال استقلاله لدراجة نارية " توك توك " لإيصالهما لمنطقة نائية فقام المتهم الثاني بإشهار سلاحه الناري عقب وصولهم إلى تلك المنطقة وأطلق منه عيار ناري فبث الرعب في نفس المجنى عليه وحال محاولتهما الهروب بالمسروقات وتواجد المتهم الثالث بذات المكان والزمان ليشد من أزرهما تشبث المجنى عليه بالدراجة النارية حتي أفلتت يداه فحدثت إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي والتقرير الطبي الشرعي والتي نجمت عنها وفاته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه بالرأس والوجه وتبين وجود انسكابات دموية مقابل الإصابات السابق وصفها بالكشف الظاهري كما تبين وجود كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، وتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.