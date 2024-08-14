الأمير محمد بن سلمان يعزى أمير الكويت فى وفاة الشيخ سالم العلى الصباح

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تلقى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مساء الثلاثاء اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية نقل خلاله تعازيه وتعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لأمير الكويت ولأسرة آل الصباح بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح رئيس الحرس الوطني سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهھم سموه والأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



وعبر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال الاتصال عن بالغ شكره وتقديره لما أبداه خادم الحرمين الشريفين من صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء راجيا من المولى عز وجل أن لا يريهما مكروها بعزيز ومتمنيا لهما موفور الصحة وتمام العافية.