الأقصر تخفض القبول بالمدارس الثانوية العامة والفندقية والتعليم التجارى والصناعى

الأقصر - أحمد مرعى

وافق المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، عقب مراجعة شاملة من مديرية التربية والتعليم، من مجموع 233 درجة إلى 225 درجة للعام الدراسي 2024/ 2025.

كما وافق محافظ الأقصر، على خفض تنسيق التعليم الثانوي الفندقي بحد أدنى 200 درجة لمدرسة الأقصر الفندقية و190 درجة لمدرسة اسنا الفندقية ولطلاب جميع الادارات التعليمية وذلك بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

كما وافق المحافظ علي خفض الحد الأدني للقبول بالتعليم التجاري الي 180 درجة، والتعليم الصناعي الي 170 درجة، ويستثني منه مدارس الاقصر الميكانيكية بنين واسنا الصناعية بنين والدير الصناعية المشتركة واسنا الصناعية بنات وارمنت الميكانيكية بنين وارمنت الصناعية بنات وحاجر الضبعية الصناعية المشتركة لتكون 180 درجة.

أما مدارس الاقصر الزخرفية بنين والعشي الصناعية المشتركة وارمنت الزخرفية بنين والديمقراط الصناعية بنات فتمت الموافقة علي خفض الحد الادني للقبول بهذه المدارس ليكون 160 درجة، وتم خفض الحد الادني للقبول بالتعليم الزراعي الي 160 درجة وذلك حسب الادارة الحاصل منها الطالب او الطالبة علي الشهادة الاعدادية.

وبالنسبة لخدمات التعليم الفني تم خفض الحد الادني للقبول بخدمات التعليم الصناعي لمدارس الاقصر الميكانيكية بنين واسنا الصناعية بنين والدير الصناعية المشتركة واسنا الصناعية بنات وارمنت الميكانيكية بنين وارمنت الصناعية بنات وحاجر الضبعية الصناعية المشتركة والعديسات الصناعية المشتركة ليكون الحد الادني للقبول هو 165 درجة.

وفيما يتعلق بخدمات التعليم الفني في مدارس الاقصر الزخرفية بنين والعشي الصناعية المشتركة وارمنت الزخرفية بنين والديمقراط الصناعية بنات والاقصر الصناعية بنات فيكون الحد الادني اكثر من 145 درجة .

أما الحد الادني للقبول بخدمات التعليم التجاري فيكون 160 درجة، والحد الادني للقبول بخدمات التعليم الزراعي اكثر من 145 درجة .

فيما قال الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إنه بالنسبة لخدمات الثانوي العام يتم قبول نسبة 25% من اعداد المقبولين بالتعليم الثانوي العام علي مستوي كل ادارة تعليمية مع ترتيب المتقدمين، طبقا للمجموع تنازليا لتحقيق العدالة، لافتا الي ان خفض الحد الأدني للقبول اتي بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية في ضوء دراسة الوضع الراهن للقبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية، وذلك عقب فحص الأماكن الشاغرة في ضوء معدلات النجاح ونسب القبول بالمرحلة الأولى، فيما أعرب محافظ الأقصر عن تمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب في العام الدراسي الجديد.