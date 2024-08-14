الأب كان إجازة وإبنه طلب يتفسح.. قريب الأسرة الغارقة فى النيل يكشف تفاصيل الحادث

كتب بهجت أبو ضيف

كشف أحد أقارب الأسرة التي تعرضت للغرق في نهر النيل، والمكونة من أب و3 من أبناءه في إحدى قرى أطفيح، تفاصيل الحادث، فذكر أن الأب "أشرف " يعمل بإحدى الشركات، وتتطلب مهام عمله السفر، وخلال قضاءه الإجازة بصحبة أسرته المكونة من 6 أبناء وهم ذكر و5 فتيات، طلب منه إبنه "محمد" التنزه بنهر النيل، فاستجاب الأب له، واصطحب زوجته، وأبناءه الخمسة، حيث أن إبنته الكبرى متزوجة، وتوجهوا للتنزه، وخلال جلوسهم بجانب نهر النيل في قرية الحلف الغربي بأطفيح، تعرض الإبن للغرق، حيث جرفته المياه، لعدم إجادته السباحة.

أضاف أن إحدى شقيقاته ووالده قفزا خلفه فى محاولة لإنقاذه، إلا أن الثلاثة تعرضوا للغرق، مما دفع شقيقته الأخرى لمحاولة إنقاذهم لتتعرض للغرق أيضا.

أضاف أن رجال الإنقاذ النهري تمكنوا من انتشال جثة الأب وابنه، وابنته، وجاري البحث عن الإبنة الثانية، وتم نقل جثث الضحايا لمستشفى أطفيح المركزي.



تمكن رجال الإنقاذ النهري منذ قليل، من العثور على جثة الأب الذي تعرض للغرق بصحبة 3 من أبناءه في نهر النيل بأطفيح، وجاري البحث عن جثة آخر الضحايا "ياسمين"، بعد العثور على جثتي شقيقها وشقيقتها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وانتشل رجال الإنقاذ النهري صباح اليوم، جثة طفلة من ضحايا الحادث ، وهي مروة أشرف سمير، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، ويكثف رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال جثة آخر الضحايا "ياسمين".

لقى 4 أشخاص من أسرة واحدة، مصرعهم غرقا في نهر النيل بإحدى قرى أطفيح، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثث، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق 4 أشخاص في نهر النيل، بإحدى قرى أطفيح، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن أب و3 من أبناءه تعرضوا للغرق، خلال محاولة الضحايا إنقاذ أحدهم، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، لانتشال الضحايا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة.

