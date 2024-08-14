استمرار أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع طهطا فى سوهاج بطول 20 كيلو

سوهاج - عمرو خلف

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، برئاسة عامر عوض، وبالتعاون مع مديرية الطرق والنقل بسوهاج، بمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة شل وتفرعاتها بمدينة طهطا، بأطوال 20000 متر مسطح، ضمن الخطة الاستثمارية للمركز، مشيرا إلى تنفيذ توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للأعمال مع الالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ، ومراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من كافة الأعمال.

يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

