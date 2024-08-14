إيد واحدة.. التحالف الوطنى يطلق قوافل طبية ويوزع مواد غذائية بالبحيرة.. فيديو

البحيرة - ناصر جودة

واصل اليوم الأربعاء، التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى فاعليات مبادرة "إيد واحدة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة.

وتضمنت فاعليات المبادرة التى قام بها مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية.

كما تضمنت المبادرة تنظيم قوافل طبية للكشف المبكر عن الأورام وفحص الأمراض وتقديم العلاج وإحالة المرضى إلى المستشفيات والمراكز الطبية مجانا.

وقالت النائبة البرلمانية الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن هذه المبادرة تأتى ضمن خطة التحالف الوطني لدعم كافة الأسر الاكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت أن فاعليات المبادرة لا تقتصر على توزيع المواد الغذائية بل تتضمن تقديم ندوات للتوعية الصحية والتمكين الاقتصادي للمرإة المصرية، بالإضافة إلى برنامج لتنمية المشروعات الصغيرة، وإضافة قوافل طبية فى الأماكن النائية والمحرومة تحت مظلة التحالف الوطني.

ويذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت عدة مبادرات هامة للتحالف الوطنى بداية من مبادرة "ستر وعافية" مرورا بمبادرة خيرك سابق وانتهاء بمبادرة "كتف بكتف".

وتعد مبادرة "ستر وعافية" من أوائل المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظة البحيرة لاستهداف 40 ألف شخص بقرى وعزب مركز الرحمانية.

كما تعد مبادرة "خيرك سابق" من أهم المبادرات التى نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بالبحيرة وذلك لتوزيع المواد الغذائية مجانا على الأسر المحتاجة من خلال توزيع كروت الخير وكراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة.

وشهدت محافظة البحيرة أيضا فاعليات مبادرة "كتف بكتف" وهى من أهم المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى على مستوى الجمهورية لدعم المناطق الاكثر احتياجا.