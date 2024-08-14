إقلاع طائرة مجهزة من الهلال الأحمر الكويتى محملة بمستلزمات وقائية للسودان

الكويت (أ ش أ)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية إقلاع الطائرة الأولى من الجسر الجوى الكويتى، محملة بـ10 أطنان من المستلزمات الوقائية والخيام ، متجهة إلى مطار بورتسودان، لدعم وإغاثة النازحين داخل السودان بسبب النزاعات المستمرة والأمطار والسيول هناك.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في الجمعية أنور الحساوى اليوم الأربعاء، فى تصريح عقب إقلاع الطائرة - إن إرسال طائرة المساعدات يستهدف رفع المعاناة عن الشعب السودانى، ويأتي ضمن حملة (الكويت بجانبكم) ، وتنفيذا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لدعم الأشقاء في السودان وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع المنكوبين وحرصا على الإسهام في تخفيف معاناتهم .

وأوضح أن الطائرة محملة بالمستلزمات الوقائية والخيام بحمولة 10 أطنان ، لافتا إلى ما تبذله دولة الكويت من جهود كبيرة لمساعدة السودان على تخطي تداعيات الأزمة الإنسانية الحالية التي يمر بها الأشقاء هناك .. وذكر أن السودان يشهد حاليا أمطارا غزيرة أدت إلى غمر قرى بأكملها وانهيار عشرات المنازل، مشددا بهذا الصدد على أهمية دعم السودانيين في الظروف الحالية.

وقال الحساوي إن الجمعية تنسق مع سفارة الكويت في السودان والهلال الأحمر السودانى لدعم المتضررين بشكل عاجل والاطلاع على احتياجاتهم لتوفيرها.