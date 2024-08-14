إقبال سياحى كبير على كباش الكرنك ومعابد الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

حالة من البهجة والمتعة بين سياح العالم تظهر لدى زياراتهم اليومية إلى المعالم الأثرية التاريخية في مدينة الحضارة المصرية القديمة بقلب محافظة الأقصر، حيث يتوافد الأجانب القادمين من مختلف دول العالم للإستمتاع بزيارات معابد الأقصر والكرنك وطريق الكباش في كل صباح خلال تلك الفترة قبل ارتفاع درجات الحرارة وقت الظهيرة، للعودة لاستكمال متعتهم مساءاً بين شوارع المدينة وكورنيش النيل والمراكب النيلية الساحرة.

ومن جانبه يقول صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، إنه تشهد معابد الأقصر ومعابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر، حالة من الإقبال السياحى المميزة من الأفواج القادمة من حول العالم للإستمتاع بالحضارة المصرية القديمة خلال فترة النهار بالمعابد، موضحاً أن المشروعات القومية التي تمت بقلب المعالم الأثرية أدت لحالة من الجذب السياحية الكبيرة من الأجانب لمشاهدة سحر الحضارة المصرية القديمة عقب تلك المشروعات المتنوعة، ومنها أعمال ترميم الـ29 تمثالاً للكباش بمعابد الكرنك الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بالكرنك بمدينة الأقصر، ومشروع إحياء طريق الكباش الفرعونى بجانب تطوير واجهة معبد الأقصر وغيرها من المشروعات الهامة.

ومن الجدير بالذكر إنه تقدم شركات السياحة المنتشرة حول الأقصر باقات متنوعة من المتعة والبهجة للضيوف بتوفير حجوزات فى الفنادق المختلفة بدءاً من الـ 5 نجوم حتى الموتيلات الصغيرة والفنادق منخفضة الأسعار، لضمان المتعة للجميع والتواجد لعدة أيام للاستمتاع بالمزارات السياحية والأثرية فى شرق وغرب الأقصر، حيث تستمر الزيارات السياحية والإقبال الكبير من مختلف دول أوروبا وآسيا والأمريكتين، بالتوجه إلى معابد الكرنك ومعبد الأقصر.

وتقدم الأقصر حالة من التنوع الكبير في المزارات السياحية والأثرية مما يساهم فى جذب أكبر للسياح من حول العالم، حيث تضم المراكب النيلية والفنادق العائمة والثابتة المنتشرة حول المحافظة وتضم كافة وسائل المتعة والترفيه، بجانب المعابد والمقابر الفرعونية فى شرق وغرب المحافظة ورحلات السياحة بالحنطور والمغامرة بالبالون الطائر وغيرها من وسائل الاستمتاع والبهجة لضيوف الأقصر.



إقبال سياحى كبير بين كباش الكرنك ومعابد الأقصر



السياح يستمتعون بزيارة معابد الكرنك



جانب من إقبال سياحى كبير بين كباش الكرنك ومعابد الأقصر



جانب من التوافد الكبير من الأهالى على معابد الأقصر