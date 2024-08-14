اليوم السابع
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إعلام لبناني: إصابة 6 أشخاص جراء الغارة الإسرائيلية على مرجعيون جنوبي لبنان

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 08:17 م
إعلام لبناني: إصابة 6 أشخاص جراء الغارة الإسرائيلية على مرجعيون جنوبي لبنان الاحتلال
إبراهيم حسان

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أفادت وسائل إعلام لبنانية، بإصابة 6 أشخاص جراء الغارة الإسرائيلية على مرجعيون جنوبي لبنان، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكر إعلام لبناني، أن طيران الاحتلال يقصف سيارة في ساحة بلدة "جديدة مرجعيون" بجنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل شخص وإصابة آخر جراء غارة اسرائيلية استهدفت بلدة بليدا بالجنوب اللبناني.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بمقتل شخص وإصابة آخر جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة بمرجعيون جنوبي لبنان.

وأضاف أن لاحتلال يقصف بالطيران والمدفعية عددا من المناطق في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.







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