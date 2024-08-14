إزالة 79 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واسترداد 30 فدانا بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، مواصلة أعمال المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

وفى هذا السياق، تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها، ففى مراكز (المنيا-سمالوط-أبوقرقاص) نفذت الوحدات المحلية 17 حالة تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتصدي للبناء المخالف، حيث أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عدد 7 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بقريتي تلة ونزلة حسين، كما تمكن مركز المنيا من التصدي وإيقاف حالة تعد علي أراضي أملاك دولة بالظهير الصحراوي الغربي علي مساحة 30 فدان، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط من إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف، منها عدد 5 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص بإجمالي مساحة 600 متر، وحالة تعد بالحفر علي أرض أملاك دولة، وحالة تعد أخرى على أرض زراعية وفي مركز أبوقرقاص تم إزالة ٣ حالات تعد بقريتي إتليدم وأبيوها وتم التحفظ على معدات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما واصلت الوحدات المحلية لمراكز (ملوي-ديرمواس -مطاي ) جهودها فى رفع الإزالات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حيث تم إزالة 27 حالة، ففي مركز ملوي تم إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الدولة، وفي مركز ديرمواس تم إزالة 8 حالات تعد على أملاك الدولة بقرية تانوف التابعة لمجلس قروي بني حرام، وفي مركز مطاي تم إزالة 8 حالات تعد علي الأراضي الزراعية في المهد بواقع 4 حالات بحي جنوب المدينة، و حالتين بحي غرب، وحالتين بقطاع بردنوها، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وفى مركزي (العدوة - بني مزار) تمت إزالة 35 حالة تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للبناء المخالف، ففي مركز العدوة تم تنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 26 حالة تعد علي أراضي زراعية وبناء مخالف، منها 6 حالات فى المهد علي أراضي زراعية بقرية برمشا، و20 حالة بدائرة الوحدة المحلية لقرية الشيخ مسعود، وفي بني مزار تم إزالة 9 حالات تعد على الأراضى الزراعية والبناء المخالف، منها 3 حالات بحوض النجيلة وقرية الجرنوس، و 5 حالات بأحواض منشأة أبو عزيز ونزلة الدليل، وأبو حصان والميرزا، وإيقاف صبة خرسانية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

والجدير بالذكر، أن المرحلة الأولى للموجة 23 بدأت 6 يوليو وانتهت 26 يوليو الماضى، وتليها المرحلة الثانية التي بدأت من السبت 3 أغسطس وتنتهي 23 أغسطس الجارى، بينما تبدأ المرحلة الثالثة 31 أغسطس وتنتهي 20 سبتمبر 2024.

