أحمد علوى

كشف وسائل ‏إعلام إسرائيلية أن الاستعدادات جارية في إسرائيل لصد هجمات قد تحدث قريبا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الاثنين، إن إيران ووكلاءها في المنطقة قد يهاجمون إسرائيل هذا الأسبوع، وذلك مع تصاعد المخاوف من هجوم كبير وشيك ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.



وقال كيربي، في تصريحات للصحفيين -نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن "الهجوم الإيراني قد يكون هذا الأسبوع لكن لم يتضح موعد محدد بعد"، وهو ما يؤيد تقارير إعلامية تفيد بأن إسرائيل تتوقع هجومًا في غضون أيام.