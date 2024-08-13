وكالة الأنباء الفلسطينية: عباس يزور أنقرة الخميس لإلقاء خطاب أمام البرلمان التركي

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ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من المقرر أن يقوم بزيارة للعاصمة التركية أنقرة يوم الخميس المقبل، لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للبرلمان التركي، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتناول فيه الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.



كما سيعقد الرئيس الفلسطيني خلال زيارته للبرلمان التركي، اجتماعًا ثنائيًا مع رئيس البرلمان التركي قورتولموش، ثم يلتقي عباس وقورتولموش بعد اجتماعهما بالرئيس التركي في مقر البرلمان، حيث يتم افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية تحت عنوان "فلسطين".