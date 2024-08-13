وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثانى

كتب زكى القاضى

شهد الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثانى الميدانى والذى إستمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .

وألقى اللواء أركان حرب ممدوح جعفر قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة أشار خلالها إلى حرص رجال الجيش الثانى الميدانى على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية أراضيه مهما كلفهم ذلك من تضحيات .



بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع ، التى عكست الإستعداد القتالى العالى والتدريب المتميز لكافة العناصر المشاركة بالمشروع .

وكان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات ، وناقش عدداً من المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم ، وكيفية إتخاذ القرار الأمثل لمجابهة كافة المواقف المفاجئة أثناء إدارة العمليات .

وفى سياق متصل، التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدداً من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى وكلية الضباط الإحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بالفرد المقاتل وتطوير منظومات التدريب بالوحدات والتشكيلات والوصول بها إلى أرقى مستويات الإستعداد القتالى ، مؤكداً أن التدريب هو جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم لنجاح القوات فى تنفيذ مهامها بكفاءة وإقتدار ، كما وجه الشكر إلى رجال الجيش الثانى الميدانى على ما قدموه من تضحيات بالغالى والنفيس لتجفيف منابع الإرهاب وتهيئة المناخ لبدء عملية التنمية والبناء بأرض سيناء الغالية ، وطالب رجال القوات المسلحة بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفة بها فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .



