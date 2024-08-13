اليوم السابع
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وزير التموين يوافق على زيادة حصة أسوان من اللحوم السودانية

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 12:43 م
وزير التموين يوافق على زيادة حصة أسوان من اللحوم السودانية اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أنه تم الاتفاق مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على زيادة حصة المحافظة من اللحوم السودانية البلدى الطازجة، والتى يتم ذبحها بمجازر مدينة أبو سمبل، ليتم توفيرها لأهالى أسوان مباشرة من هذه المجازر بدلاً من تسفيرها للقاهرة، وبالتالى بيعها بأسعار مخفضة فى مختلف أنحاء المحافظة.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم التنسيق أيضاً مع وزير التموين على تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسبة 20 % داخل المجمعات الاستهلاكية والهايبر التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

واستعرض محافظ أسوان، مع المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان، موقف السلع والمنتجات الأساسية والغذائية على محافظ أسوان.







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