اليوم السابع
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نماذج مشرفة.. تعيين 16 معيدا بكلية تجارة الزقازيق بينهم 13 فتاة.. فيديو

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 06:27 م
نماذج مشرفة.. تعيين 16 معيدا بكلية تجارة الزقازيق بينهم 13 فتاة.. فيديو تعيين 16 معيد من خريجي كلية تجارة
الشرقية فتحية الديب

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أصدر الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق بتعيين 16معيدا ومعيدة بكلية التجارة من أوائل الأقسام من الطلاب المتوفين دراسيا، من دفعة 2022 / 2023.

قال الدكتور هلال عفيفى، أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، إن المعيدين الجدد من المتميزين وإضافة للكلية وتم استلامهم العمل.

وأضاف عفيفى، أن المعيدين المعينين هم عمر محمد طه ومحمود صلاح إبراهيم ونورهان عبد اللطيف احمد على ونهى مجدى أبو ألفتوح عبد الرازق وسارة أحمد محمد بيومى وفاطمة عاطف الناغى ونادين محمد شاهين وإسراء علاء الدين محمد ورنا محمد عبد الله وأميرة رجب عبد الفتاح ومنة الله محمد عبد الرحمن.

قال المعيدين الجدد أنهم فى حالة فرحة بالتعيين وأنهم سيحرصون على مواصلة الجد والاجتهاد لخدمة البحث العلمي.







كلية تجارة جامعة الزقازيق

تعين معيدين جدد

الشرقية

الدكتور هلال عفيفي




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