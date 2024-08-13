اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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نشوب حريق هائل شمال شرق العاصمة الإيطالية روما

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 06:23 م
نشوب حريق هائل شمال شرق العاصمة الإيطالية روما حريق
أ ش أ

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نشب حريق هائل، اليوم الثلاثاء، في بلدية "أرتينا" بشمال شرق العاصمة الإيطالية روما، ولم يسفر عن حدوث أي إصابات .


وهرع رجال الإطفاء والحماية المدنية في روما إلى الموقع للسيطرة على الحريق الذي إلتهم مساحات كبيرة من الأشجار وساهمت الرياح في سرعة انتشاره.


وأعلنت السلطات الإيطالية إجلاء مؤقت لبعض العائلات بالمنطقة كإجراء احترازي نظرا لقرب منازلهم من الحريق، فيما حثت رئيسة بلدية "أرتينا" سيلفيا كاروتشي، السكان على اتخاذ أقصى درجات الاحتياط واتباع تعليمات السلطات المختصة







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