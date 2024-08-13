نائب محافظ الأقصر يشهد حلقة نقاشية حول تطوير سلاسل القيمة للطماطم بالمحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، فعاليات الحلقة النقاشية المقامة بعنوان "تطوير سلاسل القيمة للطماطم فى الأقصر"، وذلك فى إطار أعمال مشروع " تعزيز المرونة المناخية والأمن الغذائى لرفع مستوى المعيشة والابتكار الريفي" الممول من برنامج الأغذية العالمي WFP، والمنفذ جزئياً من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأوضح المهندس أحمد أمين مسئول سلاسل القيمة الزراعية بالمنظمة، أن زراعات الطماطم بالأقصر وخاصة إسنا ذات قيمة عالية ساهمت فى وضع الأقصر على الخريطة العالمية لصادرات مصر من الطماطم الطازجة لبلدان العالم المختلفة ، الأمر الذي جعل من الضرورة الوقوف على الفجوات والتحديات التى تستهدف تقليل فرص تطوير سلسلة القيمة فى الطماطم وذلك من خلال الحلقة النقاشية بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة .

وفى كلمته رحب الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر بالحضور، وأكد على أنه يشمل الجدوى الاقتصادية من الإنتاج الزراعي للمحافظة كافة الأطراف الشريكة بدءاً من المزارعين، وجهات نقل وتوزيع الإنتاج الزراعى وصولاً لتحقيق رضاء المستهلكين من المواطنين، من خلال ضمان حصوله على سلعة زراعية ذات جودة متناسبة مع تكلفتها، لذلك لابد من الخروج من هذه الحلقة النقاشية بورقة عمل وتوصيات فعلية يمكن تنفيذها على أرض الواقع للنهوض بالمنتج الزراعي وتطويره.

وأضاف نائب محافظ الأقصر، إنه لابد من التعاون مع الجهات الفاعلة محلياً فى محافظة الأقصر وأبرز الفاعلين فى قطاع إنتاج وتصدير وتصنيع الطماطم والخبراء فى هذا المجال، بهدف تطوير سلسلة القيمة لمحصول الطماطم بما يتوافق مع الطلب المحلى و العالمى، وأيضاً أوصى بأهمية دور مديرية الزراعة لتوعية المزارعين بنوعيات الأسمدة والمبيدات وسبل إستخدامها الصحيحة ضماناً لرفع كفاءة وجودة المنتج الزراعى، وكذلك لتحقيق عدالة التوزيع للأسمدة، وكذلك دور مديرية الرى فى مساعدة المزارعين للتعرف على أنسب سبل الرى لكل محصول بما يضمن الإستهلاك الأمثل للمياه دون هدرها.