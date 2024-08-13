مياه سوهاج : تدريب 27 فنى مساحة بإدارة التخطيط

سوهاج عمرو خلف

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ،أنه بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة سوهاج تم مرور نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون التخطيط لمتابعة فنى المساحة بإدارة المساحة بقطاع التخطيط والذى يتم تدريبهم بكلية الهندسة بجامعة سوهاج وذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نحو الاستمرار في جهود حوكمة استخدام مياه الشرب وتطبيقا لاستراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة وتحقيق الترشيد فى جميع مجالات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن ذلك يأتى في اطار الاهتمام بالتوسع في مشروعات مياه الشرب و الصرف الصحي بالمحافظة في اطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وما تتطلبه من استلام شبكات صرف صحي ومد وتدعيم للمناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي .

وأوضحت المهندسة شيماء نائب رئيس مجلس الادارة لشئون التخطيط قامت الشركة بتدعيم وتدريب عدد 27 فنى مساحة بادارة المساحة بقطاع التخطيط وذلك في اطار الاهتمام بالتوسع في مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة في اطار مبادرة حياة كريمة وما تتطلبه من استلام شبكات صرف صحي ومد وتدعيم للمناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي وكل ذلك يتطلب أعمال رفع مساحي دقيقة حيث تمثل الأعمال المساحية أساسًا مهمًا في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى كما أنها تعتبر اساس نتاج الخرائط بكافة أنواعها والتي تعتمد عليها كافة مشروعات التنمية المستدامة.

وأضافت أنه لضمان دقة نتائج عمل الفريق تم التنسيق مع كلية الهندسة بجامعة سوهاج في اطار التعاون المستمر مع الشركة لعمل برنامج تدريبي شامل للفريق على أحدث الاجهزة والتقنيات في الرفع المساحي وكيفية تطبيقها في أعمال مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي ومتابعة تطور الفريق وموافاة التدريب لمتطلبات العمل.

