مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: واشنطن هي الداعم الأساس للإرهاب في العالم

أحمد علوى

أعلن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد ايرواني أن اتهامات الولايات المتحدة لإيران بشأن الإرهاب غير صحيحة، مؤكدا أن واشنطن هي الداعم الأساس للإرهاب في المنطقة والعالم.

وقال ايرواني: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض وتستنكر بقوة هذه الاتهامات الواهية والسلوك غير المسؤول لمندوب الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "من الواضح جدا أن الولايات المتحدة، وليست الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي الداعم والمروج الأساس للإرهاب في المنطقة وكذلك على الصعيد الدولي. ومن المضحك والمخجل أن تتهم الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حين أنها في ذات الوقت تدعم الإبادة التي يمارسها الكيان الإسرائيلي باعتبارها الداعم القوي لهذا الكيان".

ولفت إلى أن "آخر جريمة للكيان الإسرائيلي ضد المدنيين العزل كانت في مدرسة التابعين في مركز مدينة غزة بتاريخ اغسطس 2024، والتي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 100 شخص من أهالي فلسطين الأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء، وما هي إلا نتيجة لهذا الدعم المفتوح من قبل الولايات المتحدة".

وتابع: "فضلا عن ذلك، فإن دعم الولايات المتحدة للجماعات الارهابية المدرجة على قائمة الإرهاب الأممية كجبهة النصرة في المناطق التي تحتلها في الجمهورية العربية السورية. هو انتهاك سافر لميثاق منظمة الأمم المتحدة والحقوق الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتمثل شاهدا آخر على هذه الحقيقة بأن الولايات المتحدة هي الداعم الأساس للإرهاب في المنطقة".