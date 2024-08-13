مكاتب جامعة الأقصر تستقبل طلبة الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم بتنسيق الجامعات

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد جامعة الأقصر برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس الجامعة، استقبال مكاتب التنسيق الأربعة المخصصة لطلبة الثانوية الذين يرغبون في تسجيل رغباتهم، والتي بدأت منذ يوم أمس الإثنين الموافق 12 أغسطس الجاري؛ تزامناً مع إنطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024، للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة.

وتقدم جامعه الأقصر خدمات التنسيق الإلكتروني مجاناً لطلاب الثانوية العامة، وذلك عبر توفير معامل حاسب آلي موزعة على أربعة مواقع هي ما يلي:- (كلية الحاسبات والمعلومات - الإدارة المركزية بشارع المدارس بالعوامية - كلية الفنون الجميلة بشارع خالد بن الوليد - كلية السياحة والفنادق بجوار سنترال طيبة)، وذلك بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم بنطاق مدينتي الأقصر وطيبة.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل القائم بأعمال رئيس الجامعة، على وجود فريق عمل بكل معمل للتواصل المباشر مع الطلاب وذويهم وتعريفهم بالبرامج الدراسية المختلفة المتاحة في الجامعة، وذلك لمساعدتهم في الالتحاق بالتخصصات التي تتناسب مع رغباتهم وميولهم في الدراسة، وتلبى احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، وكذلك شرح تفصيلي عن كيفية الالتحاق بهذه التخصصات والبرامج وكيفية قيام الطلاب بترتيب رغباتهم بالتنسيق الإلكتروني، مشيرة إلى أن الجامعة حرصت كذلك على توفير الخدمة للطلاب ذوي الهمم في المعامل.

فيما أجرت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بمدينة طيبة؛ لمتابعة آخر مستجدات الأعمال الإنشائية للمشروعات الجديدة التابعة لجامعة الأقصر، والوقوف على نسب التنفيذ بها، واستهلت جولتها بتفقد مشروع المستشفى الجامعي، الجاري إنشاؤها وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وطبقًا لأحدث النظم التكنولوجية؛ والتي تستهدف خدمة طلاب كلية الطب، وخدمة المجتمع من خلال توفير خدمات طبية ذات جودة عالية.

واستكملت القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر جولتها بتفقد منطقة الـ100 فدان، حيث تابعت أعمال إنشاء سور الجامعة بموقعها الجديد في طيبة، وأعمال الإنشاء بكليتي الهندسة، وطب الأسنان، بالإضافة لمتابعة أعمال توصيل المرافق للمنشآت التعليمية.