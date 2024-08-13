مطار القاهرة يسير 596 رحلة جوية تنقل أكثر من 83 ألف راكب

كتب أحمد مصطفى

ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم، الثلاثاء، أكثر من 83 ألف راكب على مدار 24 ساعةً وذلك على متن 596 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية .



وحسب مصادر بالمطار فمن المنتظر أن يغادر المطار 299 رحلة جوية تقل على متنها 46512 ألف راكب إلى عدة وجهات دولية منها نيويورك ولندن وباريس وإسطنبول والكويت وفيينا وأديس أبابا وروما وفرانكفورت وبرلين وأمستردام وبودابست وزيورخ وبغداد وميلانو ولارنكا وإنجمينا ومسقط ولاجوس وأبوجا وهوانزو وبيروت وأبوظبى وأربيل ودبى والشارقة والبحرين وكانو وأثينا وجدة والمدينة والدمام والرياض ورأس الخيمة وعمان ونيروبى ودوالا والدوحة وبغداد.



فى حين يستقبل مطار القاهرة 297 رحلة تنقل على متنه 36985 من عدة وجهات دولية مختلفة، منها نيويورك، مانشستر، زيورخ تورنتو فرانكفورت، لندن، باريس، روما، فيينا، إسطنبول، ميلانو، أديس أبابا، عمان، الكويت، الدوحة، جدة المدينة، دبى، أبوظبى، لارنكا بودابست، جنيف، أمستردام، أثينا مسقط إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا الشارقة البحرين والعديد من الوجهات الأخرى.



و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات لتيسير حركة الركاب بعد زيادة حركة الطيران بالمطار لضمان راحة وسلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.