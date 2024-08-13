اليوم السابع
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مصرع وإصابة 12 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 11:14 ص
مصرع وإصابة 12 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى حادث تصادم ميكروباص- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 11 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص وتريلا أعلى الطريق الاقليمى، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الاقليمى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن  وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة شخص ونقل إلى المشرحة و أصيب 11 آخرين وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

 







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