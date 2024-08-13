مراهقون بريطانيون يمثلون أمام محاكم بريطانية لمشاركتهم بعنف اليمين المتطرف

كتبت : رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" إن فتاة بريطانية تبلغ من العمر 13 عامًا، والتي لا يمكن ذكر اسمها لأسباب قانونية، ستمثل أمام محكمة بازينجستوك الجزئية اليوم وتواجه تهمة الشغب العنيف في أعقاب احتجاجات اليمين المتطرف خارج فندق بوترز إنترناشيونال يوم الأربعاء 31 يوليو.

وكانت اندلعت احتجاجات عنيفة لليمين المتطرف فى مدن متفرقة من المملكة المتحدة، بعد حادث طعن فى ستديو للرقص أودى بحياة 3 أطفال صغيرات فى ساوثبورت، واشتبه فى أن مرتكب الحادث كان طالب لجوء مسلم، وهو ما تم نفيه، ولكن مع ذلك تم استهداف المساجد والمبانى الإسلامية وفنادق طالبى اللجوء والمهاجرين.

وأوضحت الصحيفة أن ظهور الفتاة يأتي بعد يوم واحد فقط من إدانة صبيين يبلغان من العمر 12 عامًا فيما يتعلق بأعمال الشغب بعد سلسلة من القضايا في المحكمة يوم الاثنين.

واعترف الأول بإلقاء صاروخ على شاحنة شرطة والمشاركة في حادثين منفصلين من أعمال الشغب في مانشستر.

وتم وضعه في سكن السلطة المحلية وسيتم الحكم عليه في محكمة مانشستر الجزئية في 2 سبتمبر. وأقر الشاب الثاني بالذنب في الشغب العنيف في محكمة ليفربول للشباب.

كما مثلت لوسي كونولي، زوجة عضو مجلس مقاطعة ويست نورثهامبتونشاير من حزب المحافظين رايموند كونولي، أمام المحكمة بتهمة نشر منشور على موقع X يحرض على الكراهية العنصرية ضد طالبي اللجوء.

وتم احتجازها احتياطيًا وستظهر مرة أخرى أمام نفس المحكمة في الثاني من سبتمبر.

واعترف من ناحية أخرى، صبي يبلغ من العمر 16 عامًا بإلقاء شيء على شرطة الخيالة أثناء الاضطرابات في بولتون.

وأقر الصبي بالذنب في تهمة الاضطرابات العنيفة في محكمة مانشستر الجزئية، التي عقدت كمحكمة للأحداث، بعد ظهر أمس الاثنين.

وقالت المدعية العامة تيس كينون إن الصبي شوهد على كاميرات المراقبة في الرابع من أغسطس وهو يرمي "شيئًا على ضباط شرطة الخيالة الذين كانوا يحاولون تفريق المتظاهرين" و"يسير نحو احتجاج مستمر بسلاح في يده".

وأضافت كينون أن لقطات الفيديو أظهرت أيضًا أنه يساعد اللصوص من خلال "رفع مصاريع متجر صغير بينما يحاول آخرون الدخول إلى المتجر".



وقالت القاضية جوان هيرست إن القضية "مسألة خطيرة للغاية" وقالت للصبي: "يجب أن تخجل من نفسك تمامًا. تستحق والدتك ما هو أفضل من هذا، فنحن جميعًا نستحق الأفضل".

تم إيداع الصبي في سكن السلطة المحلية ومنعه من دخول وسط مدينة بولتون. وسيتم الحكم عليه في محكمة مانشيستر الجزئية في الثاني من سبتمبر.