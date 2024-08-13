محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة وتجهيز مدرسة " التعليم الأساسى"

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء، منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد ، ضمن سلسلة جولات ميدانية موسعة ، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، و الاستماع لطلباتهم وشكواهم ، للعمل على حلها في اسرع وقت، بما يحقق الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين .

شملت الجولة ، الوقوف ميدانيٱ على مستوى وطبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل قرى سهل الطينة (١- ٢-٣) ، واستمع لمدى توافر كافة الخدمات للمواطنين ومستواها ، والتحديات التي تواجه سكان هذه المناطق للعمل على حلها وتوفير حياة كريمة لقاطني سهل الطينة .

وعقد محافظ بورسعيد، لقاءٱ موسعٱ ، مع أهالي قرى ( ١ و ٢ و ٣ ) ، بمنطقة سهل الطينة ، وحرص على الاستماع لشكاوي ومطالب المواطنين ، بما تشمله من طلبات حول رفع كفاءة مدرسة التعليم الأساسي بالمنطقة ، وايضا توفير خط كهرباء وخط مياه رابط بين قرى ٢ و ٣ ، و إمكانية تقنين أوضاع أراضي الأهالي ، و دراسة إمكانية نقل محل الإقامة للمغتربين بمنطقة سهل الطينة ، فضلا عن بحث ومناقشة آلية لتوفير مركز لخدمة مواطني سهل الطينة داخل الديوان العام لتسهيل إجراءات الحصول على كارت الفلاح ، وبحث إمكانية تزويد منطقة سهل الطينة بمزيد من الأطقم والقوافل الطبية والمجمعات الصحية، وذلك لتحقيق نهضة شاملة في مستوى الخدمات المقدمة للأهالي بهذه المناطق .

كما استمع محافظ بورسعيد ، لعدد من طلبات المواطنين ، موجها ببحث ودراسة هذه الطلبات في أسرع وقت ، وحلها طبقٱ للإجراءات القانونية والإمكانيات المتاحة ، مشيرا إلي أننا نهدف فى المقام الأول لتحسين معيشة المواطن وتحقيق سبل الراحة له، فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان، مؤكدا أنه سيزور المنطقة شهريٱ ، لمتابعة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المناطق ميدانيٱ ، ومتابعة الموقف في تنفيذ طلبات و شكاوي المواطنين .

كما شملت الجولة، مركز "طب أسرة سهل الطينة " ، التابع لهيئة التأمين الصحي الشامل ، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل في تقديم الخدمات والرعاية الطبية للمواطنين داخل المركز، والتقى المحافظ بالطاقم الطبي داخل المركز ، من أقسام الطوارئ ، وفني معمل وأخصائي تمريض، والصيادلة بالمركز ، واستعرض مدير الوحدة الخدمات الطبية التي تقدم علي مدار الساعة .

كما استمع محافظ بورسعيد لمطالب واحتياجات الطاقم الطبي داخل الوحدة الصحية ليعمل بكامل طاقته ولتوفير كامل الخدمات الطبية للمواطنين المقيمين داخل سهل الطينة ، ودراسة وضع الآليات المناسبة لاشتراك المواطنين من غير أبناء بورسعيد بهيئة التأمين الصحي الشامل لتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم .

كما تأكد محافظ بورسعيد ، خلال تفقده الوحدة ، من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية، وتوافر عربات الإسعاف التي تلبي احتياجات أهالي المنطقة، مؤكدا أنه سيتم التواصل مع الجهات الطبية المختصة لبحث توفير مزيد من الأطقم الطبية ووجه بالرعاية الكاملة لأبناء قرى سهل الطينة .



كما وجه اللواء محب حبشي، بالبدء في رفع كفاءة مدرسة " التعليم الأساسي" بمنطقة سهل الطينة قرية ٢ لتستقبل طلاب قرى سهل الطينة خلال العام الدراسي القادم ، مع التنسيق الكامل بين الجهات المختصة الممثلة في مديرية التربية والتعليم و هيئة الأبنية التعليمية ، و التأكد من عمل كافة المرافق بالمدرسة وتجهيزها على أعلى مستوى ، لتكون مؤهلة لاستقبال أكبر عدد من أبناء سهل الطينة في المرحلة الابتدائية .

وعقب لقائه المواطنين ، تفقد اللواء محب حبشي ، مدرسة التعليم الأساسي داخل" قرية ٢ "بسهل الطينة ، و ذلك بناء علي مطالب أهالي المنطقة، للبدء في رفع كفاءتها ، كما سيتم توفير عدد كافي من المدرسين ، وتوفير المواصلات لتسهيل انتقال المدرسين والطلاب من القرى الي المدرسة ، حرصٱ على تحقيق مستقبل تعليمي أفضل لأبناء سهل الطينة شرق بورسعيد .



المحافظ بالوحدة الصحية



حديث مع المسؤلين



خلال لقاء المحافظ والاهالي



كلمة المحافظ باللقاء



لقاء الأهالي