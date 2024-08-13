محافظ بني سويف يشهد تسليم أجهزة عرائس لـ 13 فتاة وسماعات طبية لذوي الهمم

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الفعالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن، تسليم أجهزة عرائس للفئات الأولى بالرعاية، وذلك بحضور عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن ، وعلي يوسف رئيس مدينة بني سويف وأهالي وأسر الفتيات.

وخلال الفعالية، التي أقيمت أمام الصالة المغطاة بالاستاد الرياضي تم تسليم مستلزمات تجهيز العرائس ، تحت إشراف وتنسيق من التضامن، تشمل عددًا من الأجهزة المنزلية الكهربائية لعدد 13 فتاة من الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة،بجانب توزيع 7 سماعات طبية لذوي الهمم ضمن خطة المحافظة لتقديم الرعاية والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لتيسير سبل الحياة لهم.

وهنأ المحافظ العرائس وأسرهم بمناسبة الزفاف، معرباُ عن حرصه على المشاركة في هذه الفعالية التي تسهم في إدخال السرور على الفتيات من الفئات الأولى بالرعاية، مثمناً الدور التنموي والخدمي الذي تقوم بها نهضة بني سويف من خلال تبنيها لمبادرات إنسانية تفيد وترعى الفئات الأكثر اجتياجاً، لاسيما أن المؤسسة أحد أعضاء لجنة توحيد جهود العمل الأهلى،التي تضم أكثر من 120 كيان من الجمعيات المحلية والمركزية الموقعة على الوثيقة"توجيد جهود العمل الأهلي" التي أطلقتها المحافظة لتعظيم العائد من الجهود المجتمعية وتحقيق التكامل وفق رؤية مشتركة،والعمل على تعزيز قدرات الجمعيات ، وتحقيق النفع العام لصالح المواطن والمجتمع السويفي.