محافظ الغربية يعتمد الأحوزه العمرانية لـ5 مدن و34 قرية و94 عزبة

الغربية مصطفى عادل

أعتمد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، الأحوزه العمرانية لـ 5 مدن تابعة لمراكز ( السنطة ،المحلة الكبرى، بسيون، طنطا ،كفر الزيات و 34 قرية و 94 عزبة تابعة لمراكز ( طنطا ، زفتى ،كفر الزيات، بسيون )، لتسليمها للمساحة لتوقيها على الطبيعة حلا لمشاكل المواطنين بالمحافظة ولتطبيق قانون التصالح والتسهيل على المواطنين.

كما اعتمد المحافظ تعديل المخططات التفصيلية بمدينة طنطا وقرية شبرا النملة بمحلة زياد بسمنود، جاء ذلك بحضور مدير ادارة التخطيط العمراني بالديوان العام.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة تعد من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة ومن ضمن اعمال التحديث اعتماد الاحوزه العمرانية لهذه المخططات وجاري انهاء الملف حلا لمشاكل المواطنين ولصالح العام.

وأشار إلى الى أن المحافظة، حققت جهوداً كبيرة، بالتعاون مع الهيئة لاعتماد المخططات الاستراتيجية بشكل يتناسب مع حجم الزيادات السكانية، و الرؤى المستقبلية، وتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة.



الأحوزة العمرانية



الأحوزة العمرانية



الأحوزة العمرانية