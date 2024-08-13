محافظ السويس يستقبل رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لحضور حلقة نقاشية عن تمكين المرأة

السويس -صبرى غانم

استقبل اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس بمكتبه اليوم الثلاثاء، الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب وعضو التحالف الوطني، والدكتور أحمد يحيي رئيس الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ورمضان أبو الحسن رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمحافظة السويس، والوفد المرافق لهم أثناء زيارتهم لمحافظة السويس، لحضور الحلقة النقاشية بمجمع إعلام السويس حول دور المجتمع الأهلي في دعم وتمكين المرأة والشباب في الجمهورية الجديدة، في إطار حملة قطاع الإعلام الداخلي لدعم التطوع والعمل الأهلى التنموى.

وخلال اللقاء أكد المحافظ علي الدور الحيوى للجمعيات الأهلية في تنمية وخدمة المجتمع وتقديم خدمات متنوعة للمواطنين في شتي المجالات بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة.