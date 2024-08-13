محافظ الدقهلية يكرم أوائل الجمهورية من الثانوية الأزهرية والقراءات

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء بتكريم اوائل الطلاب علي مستوي الجمهورية من الثانويه الأزهرية، والقراءات وأوائل التربية والتعليم من الدبلومات الفنية، والصم وضعاف السمع من أبناء المحافظة، حيث بلغ عدد المكرمين من الشهادة الأزهرية والقراءات ( 19 ) طالب وطالبة حاصلين علي مراكز أولي علي مستوي الجمهورية ، بينما بلغ عدد المكرمين من شهادة الدبلومات الفنية والصم وضعاف السمع عدد ( 7 ) طالب وطالبه حاصلين علي مراكز أولي علي مستوي الجمهورية .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، و ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد رشوان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور نبيل زاهر عميد كلية أصول الدين والدعوه بجامعة الأزهر بالمنصوره ، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي .



وقال " المحافظ " اليوم هو أسعد أيام حياتي كلها لتكريمي ابنائي المتفوقين من الأزهر الشريف والتربية والتعليم الذين شرفوا المحافظة بحصولهم علي المراكز الأولي علي مستوي الجمهورية ، وهذا النجاح والتميز يضاف الي سجلات المحافظة .



وأكد اللواء " مرزوق " علي أن الدولة المصرية تسعي من خلال استغلال كافة إمكانياتها لتحسين جودة الحياه لشعبها وجودة التعليم لشبابها من أجل عودة مصر إلي مكانتها التي تستحقها وسط الأمم والشعوب .



كما قال " المحافظ " افتخر بتكليفي مسئولية هذه المحافظة التي تذخر برموز وعلماء قدموا لمصر الغالي والنفيس في كافة المجالات الدينية والفنية والأدبية والثقافية والسياسية والاقتصادية بالإضافة إلي تميزهم في مجال الطب .



كما أكد اللواء " مرزوق "علي أن الدقهليه محافظة يتمتع ابنائها بجينات فريدة وهو حبهم للعلم والتعلم والفن وتميزهم في كافة المجالات ففي مجال التعليم أنجبت ابو التعليم في مصر علي باشا مبارك وفي مجال الدين أنجبت الشيخ الشعراوي والشيخ جاد الحق وفي مجال الفن أنجبت أم كلثوم وفاتن حمامة وفي مجال الأدب أنجبت نجيب محفوظ وانيس منصور وفي مجال الطب أنجبت الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلي في الشرق الأوسط والعالم وغيرهم الكثير من المجالات .



وأشار " المحافظ " الي أننا نكرم اليوم بذرة طيبة نبتت في أرض طيبة ندعوا الله أن ينفع بهم هذا الوطن ليرفعوا رايته عالية خفاقة وسط الأمم والشعوب وان ينفعوا بعلمهم وطنهم لكي تصبح مصر متميزة في كافة العلوم .



ووجه اللواء " مرزوق " شكره وتقديره لأولياء الأمور الذين تحملوا الصعاب والمشقة من أجل أن يحقق ابنائهم هذا النجاح المشرف ، مؤكداً علي أن فرحتهم بنجاح أبنائهم هي خير تكريم وتعويض لهم .



كما أشار " المحافظ " قائلاً أنتم شباب المستقبل أمل هذه الأمة عليكم مسئولية وواجب وطني وهو رفع شأن هذا الوطن وسط الأمم والشعوب وأن تضعوا مصر في مكانتها الصحيحة مصدر العلوم والمعرفة والحضارة .



وأيضاً قال اللواء " مرزوق " ليس هناك نجاح وتفوق بدون تعب وشقاء وتحمل للصعاب والمرارة من أجل تحقيق الأهداف والأحلام ، لأنه لا حلم بدون تعب لا حلم بدون اجتهاد لا حلم بدون السعي وبذل الغالي والنفيس .



وأيضاً أكد " المحافظ " علي أن من اعتاد علي التفوق لن يقبل له بديل وليس هناك أجمل من التفوق والنجاح وإثبات الذات ، لأننا جميعاً نسعي في هذه الدنيا من أجل أن نحصل علي حياه افضل وأن ننفع بعلمنا ديننا ووطننا.

ووجه اللواء " مرزوق " للطلاب المكرمين قائلاً تكريمكم من دولتكم هي الطاقة الإيجابية التي ستكون مصدر إلهام لكم لتحمل الصعاب من أجل مواصلة النجاح والتفوق والأزهار من أجل تحقيق الحلم .



وأوضح " المحافظ " قائلاً هذا التكريم ليس إلا تكريم رمزي ومعنوي لكم وأنتم تستحقون أفضل تكريم في هذه الدنيا ، لأنكم رفعتم رؤساء ابائكم ومحافظتكم ووطنكم عالية خفاقة .



وقال اللواء " مرزوق " ايضا إن مصر في امس الحاجه لمثل هؤلاء الشباب ليصبحوا في المستقبل القريب درع لهذا الوطن يرفعوا رأيته عالية خفاقة في المحافل الدولية من خلال تميزهم في كافة العلوم .



والجدير بالذكر أن عدد الطلاب المكرمين من الشهادة الثانوية الأزهرية والقراءات والحاصلين علي مراكز متقدمه علي مستوي الجمهورية 19 طالب وطالبة وهم ( اولا : طلاب القسم العلمي : - الطالب /عمر محمد محمد الرحمن ، معهد ميت أبو الحسين الحاصل الترتيب الاول على مستوى الجمهورية وكذلك الدقهليه بمجموع ٦٤٨ بنسبة ٩٩.٦٩٪ - الطالبة / مريم عبد المنعم محمد محمود خليل- معهد فتيات سنجيد الحاصلة على الترتيب الثاني مكرر على مستوى الجمهورية والثاني على مستوى الدقهليه بمجموع ٦٤٨ بنسبة ٩٩.٥٤٪ - الطالب أحمد رضا أحمد رمضان- معهد الطيبه الحاصل على الترتيب الخامس مكرر على مستوى الجمهورية والثالث على مستوى الدقهليه بمجموع ٦٤٦ بنسبة ٩٩.٣٨٪ - الطالب محمد محمود محمد منصور - معهد أبو داوود العنب الحاصل على الترتيب الخامس مكرر على مستوى الجمهورية والثالث مكرر على مستوى الدقهليه بمجموع ٦٤٦ بنسبة ٩٩.٣٨٪ - الطالبة إسراء رضا عبد الحليم أحمد محمد - معهد فتيات كوم بني مراس الحاصلة على الترتيب العاشر مكرر على مستوى الجمهورية والخامس على مستوى الدقهليه بمجموع ٦٤٥ بنسبة ٩٩.٢٣٪ -الطالب أنس محمد شعبان سلامه- معهد المنصورة النموذجي الحاصل على الترتيب العاشر مكرر على مستوى الجمهورية والخامس مكرر على مستوى الدقهليه بمجموع ٦٤٥ بنسبة ٩٩.٢٣٪

- ثانياً: طلاب القسم الأدبي ( مبصر ) :- الطالبة هبه محسن عبد الرازق خرشد - معهد فتيات بساط طلخا الحاصلة على الترتيب الأول على مستوى الجمهورية وكذلك على مستوى الدقهليه بمجموع ٦١٩ بنسبة ٩٨.٢٥٪ -الطالبة أنجي شكري محمد زيدان- معهد فتيات أويش الحجر الحاصلة على الترتيب السادس على مستوى الجمهورية والثاني على مستوى الدقهليه بمجموع ٦١٢ بنسبة ٩٧.١٤٪ -الطالبة ولاء أحمد عبد الحميد- معهد فتيات ميت العامل الحاصلة على الترتيب الثالث على مستوى الدقهليه بمجموع ٦٠٨ بنسبة ٩٦.٥١٪ -الطالبة إيمان محمد مصطفى على مصطفى- معهد فتيات أوليله الحاصل على الترتيب الرابع على مستوى الدقهليه بمجموع ٦٠٧ بنسبة ٩٦.٣٥٪ - الطالبة مريم أشرف معوض محمد العزب بدر- معهد فتيات ميت غمر الحاصلة على الترتيب الخامس على مستوى الدقهليه بمجموع ٦٠٥ بنسبة ٩٦.٠٣٪

ثالثاً: طلاب القسم الأدبي (كفيف) :- وهم الطالب حامد صبري حامد عبد المجيد- معهد دكرنس الحاصل على الترتيب الرابع مكرر على مستوى الجمهورية والأول على مستوى الدقهليه بمجموع ٥٥٧ بنسبة ٨٨.٤١٪ - الطالبة صفا إحسان البيلي عبد العزيز البيلي- معهد فتيات شربين الحاصلة على الترتيب الثاني على مستوى الدقهليه بمجموع ٥٤٩ بنسبة ٨٧.١٤٪ -الطالبة إسراء حمزه الدسوقي عوض صيام- معهد فتيات ميت الكرما الحاصل على الترتيب الثاني على مستوى الدقهليه بمجموع ٥٣٦ بنسبة ٨٥.٠٨٪

رابعا : طلاب القراءات:-الطالبة وفاء أحمد أمين عبد الفتاح - حاصلة علي شهادة التجويد مبصر - معهد فتيات قراءات المنصورة - الحاصلة على الترتيب الثامن مكرر جمهوري بمجموع ٢٩١ بنسبة ٩٣.١٠ ٪ - الطالب محمد محمود عبد الفتاح - الحاصل علي شهادة العالية كفيف - معهد بنين قراءات دكرنس الحاصل على الترتيب الأول جمهوري بمجموع ٣٥١ بنسبة ٨٣.٧٥٪ - الطالب محمد أحمد نبيه عبد العليم - الحاصل علي شهادة العالية كفيف - معهد بنين قراءات المنصورة - حاصل على الترتيب الثالث جمهوري بمجموع ٣٢٠ بنسبة ٧٦.١٩ ٪ - الطالب محمود حمادة إدريس محمد - حاصل علي شهادة العالية كفيف -معهد بنين قراءات بلقاس الحاصل على الترتيب الرابع جمهوري بمجموع ٣٠٨ بنسبة ٧٣.٢٣ ٪ - الطالبة / مريم أحمد عطية الشربيني - الحاصلة علي شهادة العالية كفيف - معهد فتيات قراءات دكرنس حاصلة على الترتيب الخامس جمهوري بمجموع ٣٠٢ بنسبة ٧١.٩٠ ٪ ) .



والجدير بالذكر أيضاً أن عدد الطلاب المكرمين من التربية والتعليم الحاصلين علي شهادة التعليم الفني من المبصرين والصم وضعاف السمع بلغ ( 7 ) طلاب وهم :- الطالبة / رنا بدوي فتحي عبد الرحمن المرسي - مدرسة دميرة الفنية الصناعية بنات بطلخا الحاصلة على الترتيب الأول جمهوري دبلوم فني صناعي جدارات بنسبة٩٩.١٤ ٪ - الطالبة غادة حسن أحمد أحمد - مدرسة we المنصورة للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية بحي غرب المنصورة الحاصلة على الترتيب العاشر جمهوري دبلوم فني we بنسبة ٩٨.٥٧ ٪ -الطالبة غادة عبد السلام عطية عبد السلام - مدرسة الأمل بالمنصورة الحاصلة على الترتيب الثالث جمهوري دبلوم فني صم وضعاف السمع بنسبة ٩٥.٦ ٪ - الطالبة عزة حامد أحمد حامد - مدرسة الأمل بالمنصورة الحاصلة على الترتيب السادس جمهوري دبلوم فني صم وضعاف السمع بنسبة ٩٥.٢ ٪ - الطالبة أسماء محمود يحيى عبد المعطي - مدرسة الأمل بالمنصورة الحاصلة على الترتيب السابع جمهوري دبلوم فني صم وضعاف السمع بنسبة ٩٤.٦ ٪ - الطالبة / روان رمضان منصور حجازي - مدرسة الأمل بالمنصورة الحاصلة على الترتيب الثامن جمهوري دبلوم فني صم وضعاف السمع بنسبة ٩٤.٦٪ - الطالبة سماح عزت فتحي حسني - مدرسة الأمل بالمنصورة الحاصلة على الترتيب العاشر جمهوري دبلوم فني صم وضعاف السمع بنسبة ٩٤.٢٪ .



