محافظ الدقهلية يسلم مساعدات زواج لــ20 عروسا من الأسر الأولى بالرعاية

الدقهلية شريف الديب

سلم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء مساعدات زواج لـ 20 عروسا من المقبلين علي الزواج من الأسر الأولي بالرعاية بالمحافظه، ضمن مبادرة "إيد واحده ( دكان الفرحه) لتجهيز 500 عروسه علي مستوي الجمهوريه ، حيث تم توزيع عدد 7 أجهزة لكل عروس بإجمالي 140 جهاز، مقدمين من خلال التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان والتحالف الوطني وصندوق تحيا مصر ومؤسسة حياة كريمة ومصر الخير.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والأستاذ عبدالخالق سلامة مدير فرع جمعية الأورمان بالدقهلية.



وأشار " المحافظ " الي أن فخامة رئيس الجمهورية أمر بتضافر كافة جهود أجهزة ومؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية من خلال صرف المساعدات ضمن برنامج تكافل وكرامة واقامة مشروعات متناهية الصغر و تجهيز عرائس لهذه الأسر.



وأكد اللواء " مرزوق " علي أن الدولة بكافة أجهزتها وبالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لم ولن تتواني في تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا في مختلف مدن وقري مصر بصفة عامة والدقهلية بصفة خاصة.



وقال "المحافظ " إن ما نشهده اليوم إيماناً بدور الدولة والمجتمع المدني في تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية ووصول الدعم كاملاً الي مستحقيه في كل ربوع مصر.



وثمن اللواء " مرزوق " دور وزارة التضامن الإجتماعي وجمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر والتحالف الوطني لتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية من خلال تقديم جميع المساعدات المالية والعينية وتوفير حياه كريمة ومصدر رزق لهم .