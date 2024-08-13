عضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة يهنئون مايا مرسي بتوليها وزارة التضامن

كتب محمود راغب

التقى أعضاء وعضوات المجلس القومي للمرأة، بالوزيرة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المجلس القومي للمرأة السابقة، لتهنئتها بمناسبة توليها مسؤولية الوزارة، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعبّر أعضاء وعضوات المجلس عن فخرهم وتقديرهم للدور الكبير الذى قامت به الدكتورة مايا مرسي خلال فترة رئاستها للمجلس، مؤكدين على جهودها الدؤوبة في ملف تمكين المرأة المصرية على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ، ودورها في قيادة ملف قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة وهو القانون الذي يضفي الطابع المؤسسي على عمل المجلس.



كما أعرب الأعضاء والعضوات عن امنياتهم بمواصلة الدكتورة مايا مرسي مسيرة النجاح والتقدم في منصبها الجديد.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها الكبيرة بزيارة أعضاء وعضوات المجلس، مثمنة دورهم والتعاون المثمر بينهم لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع المصري خلال الفترةالماضية، وأكدت أن عملها في المجلس القومي للمرأة كان محطه بالغة الاهميه في حياتها العملية ، مشيرة إلى أن نجاح المجلس لم يكن ليتحقق دون فريق العمل المحترف من الأعضاء والعضوات والأمانة العامة الذين عملوا بجد وإخلاص لخدمة الوطن والمرأة المصرية.

كما أكدت على استعداد وزارة التضامن الاجتماعي الكامل للتعاون مع المجلس في كافة الملفات ذات الصلة، وأشارت إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة في المجلس لتعزيز البرامج والمبادرات التي تستهدف دعم وتمكين المرأة المصرية والنهوض بها في كافة المجالات.



