ضبط عصابة تسرق الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة

كتب محمود عبد الراضي

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (البحيرة – الدقهلية – سوهاج) من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين ومالك محل هواتف محمولة "عميل سيئ النية" لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" مُتخذين من دائرة قسم شرطة كفرالدوار مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (20 واقعة سرقة بذات الأسلوب) وأرشدوا عن المسروقات.

ونجحت الجهود في ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم (5 أشخاص من بينهم ثلاثة عملاء سيئ النية –جميعهم لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة بطاريات السيارات عن طريق "فتح كابود السيارة" مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان المنصورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم (9 وقائع سرقة بطاريات) وتم بإرشادهم ضبط المسروقات.