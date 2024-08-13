ضبط سيدة وزوجها وشقيقه لتعديهم على ابنها بعد طرده من المنزل بالدرب الأحمر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب سائق بعدما تعدت عليه والدته وزوجها وشقيقه بسبب خلافات بينهم بمنطقة الدرب الأحمر وتم نقل المصاب إ​لى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من مستشفى أحمد ماهر بوصول شخص مصاب بجروح فى البطن والرقبة بسبب مشاجرة فى الدرب الأحمر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص وقوع مشاجرة بين سائق والدته (مصابة بجرح باليد) وزوجها وشقيقه وذلك لقيام والدته بطرده نجلها "السائق" من المنزل نتج على أثرها مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وحدوث الإصابات وتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.