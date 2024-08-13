ضبط أسمدة وأعلاف مجهولة المصدر بإجمالى 199 محضرا بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية عن القيام بحملات متنوعة من المديرية: (الرقابة التموينية - البيوع التجارية - الرقابة التجارية)، والإدارات التابعة لها: ( نبروه، أجا، تمي الأمديد، المطرية، جمصة، دكرنس، شربين، طلخا، بلقاس، ميت سلسيل، السنبلاوين).

وأفاد وكيل الوزارة بناء على التقرير المعروض عليه من المنسق الإعلامي للمديرية الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام بتحرير المخالفات التالية:

- في مجال الرقابة على المخابز، تم المرور على 350 مخبزا، وتم تحرير 141 مخالفة كالآتي:



• محضر تجميع دقيق بقيمة 5 شيكارة.

• محضر عدم تمكين حملة.

• محضر إثبات مبيعات وهمية.

• محضر انتهاء من الإنتاج.

• محضر غلق بدون أذن.

• محضر عدم اعطاء بون صرف.

• 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

• 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

• 4 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

• 3 محاضر توقف عن الانتاج.

• 4 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 14 شيكارة.

• 43 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

• 77 محضر نقص وزن ما بين (6 - 25) جم.

- في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 58 مخالفة كالآتي:

• 37 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

• 15 محا ضر عدم وجود شهادة صحية.

• 2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية (تاجر تمويني).

• محضر سلع بدون فواتير.

• محضر سجل 21 بترول.

• محضر سلع محظور تداولها.

• محضر سلع مجهولة المصدر.

المضبوطات:

3 طن أسمدة، و 2.5 طن أعلاف، وتم إعدام 24 كجم فواكه متنوعة.